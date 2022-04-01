«Говорит: ты – водитель, ты – снайпер. А один водить не умеет, а у другого зрение плохое»: российский оккупант рассказывают о ужасной подготовке армии рф

45-летний оккупант из города Голубовка (бывший Кировск) в Луганской области, сдавшись в плен, рассказал о подготовке российской армии к войне и низкой мотивации.

Об это сообщает СБУ.

Российский оккупант рассказал о том, как солдатам хаотично раздавали должности без необходимых для этого навыков.

Сотрудник СБУ: У вас учения какие-то проходили? Оккупант (О): Вообще ни разу с автомата не выстрелил. Половина оружия - ржавое. Они как эти звания выдавали? «Ты – водитель, ты – снайпер, ты – стрелок». Тот водитель говорит: «У меня машины нет, я не умею водить», снайпер говорит: «я никогда не стрелял, у меня зрение не очень». Комедийная, с одной стороны, армия. Мы сами смеялись, удивлялись как это возможно. Нас перебьют как цыплят и все. Мы не солдаты, мы не умеем этого делать. Мы не мотивированы даже. Я смотрел украинские новости и прекрасно понимал, что происходит.

Во время телефонного разговора с родными пленный оккупант просит уберечь от мобилизации своего сына.

О: Димку не забрали Собеседник (С): Все нормально О: Не отпускай его. Слышишь? Прячь, куда хочешь. Если пойдет, это п*здец, это смерть. Я выжил, а вообще нех*й там делать. Они там тюрьмой пугают, пусть лучше тюрьма, чем смерть, ну его нах*й.

Он также назвал свое начальство «пид*расами», которые отправили солдат на верную гибель.