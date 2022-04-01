Украинский десантник-снайпер ликвидировал российского генерала

Снайпер из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ликвидировал российского генерала.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Снайпер в составе своего подразделения вел активные боевые действия в разных районах Харьковской области.

«Благодаря своим профессиональным навыкам и подготовке, Алексею (имя изменено) удалось уничтожить снайперским огнем немалое количество российских оккупантов, в том числе и одного из генералов вооруженных сил РФ. Кроме этого, в районе города Изюм он успешно выполнил задание по корректировке огня артиллерии по колоннам и позициям противника. В результате были уничтожены два танка и несколько бронемашин, а также несколько десятков живой силы противника», - говорится в сообщении.

Во время выполнения боевых заданий Алексей получил ранения. В настоящее время он проходит лечение в одном из военно-медицинских учреждений. Снайпер с нетерпением ждет своего выздоровления, чтобы вернуться к своим побратимам и продолжать уничтожать оккупантов. Командование воинской части представило снайпера к высокой государственной награде.