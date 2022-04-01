Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы, – Зеленский о Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос по Мариуполю решится в ближайшее время, отмечая, что именно эта ситуация одна из самых сложных в Украине. Глава государства заявил, что надеется на посредничество Турции.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во время своего визита в Бучу.

На вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Мариуполя, рассматривается ли вариант деблокады, Зеленский ответил, что он ежедневно на связи с украинскими военными, которые занимаются защитой города.

- Мариуполь – это одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии я вам не имею права рассказывать. Занимаемся поддержкой парней, им очень сложно, находимся на связи. Скажу честно, что находимся на связи я и главком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого, - сказал он.

Президент повторил, что касаемо деблокады города, то это есть ответ на вопрос о том, что все будет известно в ближайшие дни или часы.