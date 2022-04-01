На Харьковщине украинская ПВО сбила «сверхсовременный» российский истребитель – летчика взяли в плен

Недалеко от города Изюм в Харьковской области 3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила российский истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Воздушный террорист, майор Сергей Ермалов пытался скрыться и ушел от места падения самолёта более чем на 10 километров. Однако подразделения ВСУ и местной Теробороны организовали масштабные поиски, в результате расчёт зенитчиков задержал преступника».