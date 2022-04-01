На Харьковщине украинская ПВО сбила «сверхсовременный» российский истребитель – летчика взяли в плен

Недалеко от города Изюм в Харьковской области 3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила российский истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка.
Об этом сообщил в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
«Воздушный террорист, майор Сергей Ермалов пытался скрыться и ушел от места падения самолёта более чем на 10 километров. Однако подразделения ВСУ и местной Теробороны организовали масштабные поиски, в результате расчёт зенитчиков задержал преступника».
«Ермалов признался, что неоднократно вылетал на бомбежки украинских городов. Совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украине. В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО, и в определённом смысле задачу выполнил, нашел, что хотел. Су-35С оснащён самым современным электронным вооружением ВКС РФ, станцией радиоэлектронного противодействия Хибины, радаром Ирбис, оптико-локационной станцией ОЛС-35, на борту находились противорадиолокационные ракеты и управляемые бомбы. Всего выполнил два вылета на поиск средств ПВО… Российский террорист Ермалов наверняка убил множество мирных людей в ходе ударов по населенным пунктам Сирии и Украины», - сообщил Бутусов.