Жены николаевских морпехов призвали деблокировать Мариуполь: «Время действовать, сделайте все возможное и невозможное»

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь, окруженный российскими оккупантами.

Об этом говорится в видеообращении жен морпехов.

- Наши защитники – самые сильные и мужественные в мире. Бойцы, несмотря на адскую боль и ранения, встают и держат оборону Мариуполя… Я требую от главного командования ВСУ и от наших властей сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наши ребята вернулись живыми домой… Нашим ребятам нужна поддержка не только их семей, но и ваша. Деблокада Мариуполя возможна, довольно промедления. Время действовать не на словах, а в решительных поступках. Наши морпехи защищают город и будут защищать его до последнего. Вы это знаете, они ждут вашей помощи, - заявили жены николаевских воинов.