Байден после увиденного в Буче снова назвал путина военным преступником, а произошедшее – геноцидом

Президент США Джо Байден после увиденного в Буче назвал российского президента Владимира Путина варваром и заявил, что следует собрать все доказательства российских зверств, чтобы наказать РФ за это военное преступление.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает УП.

- Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он – военный преступник. Но мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции, - заявил Байден.

Детали: В то же время Байден заявил, что не считает зверства российской армии, убийства гражданских в Киевской области геноцидом украинского народа.

Президент США сказал, что считает действия оккупантов «военным преступлением».

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден называл владимира путина «настоящим головорезом» и «кровавым диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. А также военным преступником и мясником.