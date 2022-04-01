РФ публично зафиксировала, что хочет уничтожить Украину, - Подоляк о российской пропаганде

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что чем больше РФ будет пропагандировать убийства украинцев, тем больше оккупантов будут уничтожать.

Об этом Подоляк написал в Telegram.

Ранее российское государственное издание РИА Новости опубликовало материал, в котором призвало к ликвидации украинской государственности и репрессиям против населения Украины. На российском государственном сайте вышла статья с прямыми призывами к этническим чисткам и этноциду в Украине.

«Агентство внутреннего пропагандистского использования – РИА Новости – фактически открыто объявляет официальную позицию РФ. Без маскировки. Уже без обмана. Откровенно сообщает, что Россия официально хочет уничтожить Украину. И при этом официально же собирается тотально геноцидить (убивать) население нашей страны. А дополнительно планирует уничтожить нам всю инфраструктуру и превратить страну в разрушенную и выжженную пустыню».

«Выводы? Простые и очевидные. Первое: россияне официально и публично протоколируют свои призывы к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства России, и для его представителей».