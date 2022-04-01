РФ публично зафиксировала, что хочет уничтожить Украину, - Подоляк о российской пропаганде

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что чем больше РФ будет пропагандировать убийства украинцев, тем больше оккупантов будут уничтожать.
Об этом Подоляк написал в Telegram.
Ранее российское государственное издание РИА Новости опубликовало материал, в котором призвало к ликвидации украинской государственности и репрессиям против населения Украины. На российском государственном сайте вышла статья с прямыми призывами к этническим чисткам и этноциду в Украине.
«Агентство внутреннего пропагандистского использования – РИА Новости – фактически открыто объявляет официальную позицию РФ. Без маскировки. Уже без обмана. Откровенно сообщает, что Россия официально хочет уничтожить Украину. И при этом официально же собирается тотально геноцидить (убивать) население нашей страны. А дополнительно планирует уничтожить нам всю инфраструктуру и превратить страну в разрушенную и выжженную пустыню».
«Выводы? Простые и очевидные. Первое: россияне официально и публично протоколируют свои призывы к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства России, и для его представителей».
«Второе: качество их «интеллектуальной элиты» остается ниже плинтуса. Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И потому итоговая цена для самой России будет очень убийственной. Ну и третье: пока россияне не перестанут накручивать друг друга собственным пропагандистским идиотизмом, сидя в сотне километров от линий фронтов и территорий, где они уже проводят массовые акции истребления украинцев, количество уничтоженной живой силы России и бронетехники будет расти в геометрической прогрессии», - считает Подоляк.