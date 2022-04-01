Генпрокурор Венедиктова сообщила, что в Бородянке наихудшая ситуация по гражданским жертвам российских карателей

Благодаря взятию Вооруженными силами Украины Киевской области под свой контроль, Офис генерального прокурора может фиксировать преступления со стороны российских войск в этом регионе. Самая сложная ситуация в плане человеческих жертв наблюдается в Бородянке.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире общенационального телемарафона в понедельник, 4 апреля.

По словам главы Офиса генпрокурора, на данный момент ведомство может отрабатывать инциденты, произошедшие в Ирпене, Буче и Ворзеле Киевской области.

- На самом деле по людям, самая плохая ситуация по жертвам — в Бородянке. Эта история… Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить. Но не нужно забывать и о других регионах, которые благодаря нашим ВСУ освобождены — Сумщина, Черниговская область… Мы видим те жертвы… — сказала Венедиктова.

Также чиновница отметила, что прокуроры работают над фиксацией преступлений вместе с военнослужащими, военными юристами и сотрудниками Службы безопасности Украины. Венедиктова также добавила, по состоянию на 4 апреля Офис генпрокурора получил более 7 тысяч обращений о военных преступлениях со стороны войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В Бородянке по состоянию на 2019 год проживало немного больше 13 тысяч человек.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.