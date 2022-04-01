РФ жестоко обращалась с украинскими военнопленными – их избивали прикладами, морили голодом и оставили на морозе

РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из враждебного плена граждан Украины.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Украинские военнослужащие рассказали о негуманном обращении с ними со стороны российских оккупантов: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли возле уха, запугивали.

«Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных. Военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят обморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку», - сообщила Денисова.

Некоторых украинских военнопленных по несколько дней морили голодом.