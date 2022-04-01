«Пи*ды мы здесь отхватываем и все»: российский оккупант раскрыл причину «отвода войск»

В сети опубликовали перехваченный разговор российского оккупанта со своей женой, в котором он рассказывает истинные причины отступления армии рф.

Об этом сообщает СБУ.

Супруга российского солдата убеждена, что армия рф активно захватывает украинские города, однако оккупант говорит, что это не так и телевидение врет.

Жена оккупанта (Ж): россия, говорят, один за одним города берет, так оно есть.

Оккупант (О): Да конечно, нах*й. Пи*ды мы здесь отхватываем и все, съ*бываемся, бл*ть.

Ж: Вы реально отступаете что-ли?

О: Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съ*бываются. Мы сегодня должны были заехать, но заблудились вообще везде, не знаем куда ехать.

Ж: Бл*ть, то есть, то, что в россии говорят, это все..

О: … все п*здобольство! А зачем тебе правду говорить, если ты переживать будешь?