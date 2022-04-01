Опубликованы данные российских мародеров, которые центнерами высылали домой украденные в Украине вещи

Опубликованы данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям в Украине.
Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн».
Ранее опубликовали 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.
Благодаря неравнодушным людям белорусские активисты получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.
Только за один день, 2 апреля, мародеры сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2 тонн вещей. Опубликованы данные тех, кто больше всех «отличился», отправив от 50 до 450 килограммов.
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100.
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343.
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819.
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692.
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555.
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822.
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646.
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429.
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617.
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери).
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг в том числе крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника).
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515.
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239.
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101.
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731.
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934.