Опубликованы данные российских мародеров, которые центнерами высылали домой украденные в Украине вещи

Опубликованы данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям в Украине.

Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн».

Ранее опубликовали 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.

Благодаря неравнодушным людям белорусские активисты получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Только за один день, 2 апреля, мародеры сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2 тонн вещей. Опубликованы данные тех, кто больше всех «отличился», отправив от 50 до 450 килограммов.