Во время ракетного обстрела погибла секретарь главы Николаевской ОВА Валерия Лысик

Во время ракетного обстрела, совершенного российскими оккупантами 29 марта, погибла секретарь главы Николаевской ОВА (ОГА) Валерия Лысик, которая находилась в здании облгосадминистрации.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили коллеги Валерии Александровны.

«Не стало нашей коллеги, нашего друга Валерии Александровны Лысик. Ее жизнь оборвалась в результате коварного ракетного обстрела здания ОГА. 9 апреля мы должны были праздновать ее юбилей – 55 лет. Валерия больше 10 лет работала в Николаевской областной государственной администрации. Сначала, как специалист, затем как ведущий специалист обеспечения деятельности руководства. Практически все это время в первой приемной».