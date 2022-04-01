Украинцев предупредили о новой кибератаке, российские хакеры опять используют зараженные файлы и архивы

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, работающая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении среди государственных органов опасных электронных писем на тему «Информация о военных преступниках РФ».

Об этом сообщили в Госспецсвязи Украины.

Электронное письмо содержит HTML-файл «Военные преступники РФ.htm», открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Упомянутый архив содержит файл-ярлык «Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk». Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы. Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon), которая связана с ФСБ РФ.