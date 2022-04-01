российские военные жалуются, что им не дают обещанных денег, а взамен предлагают выходные, - разведка

Минобороны Украины получило документы, подтверждающие, что российские военные не получают обещанных им денег.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Из телеграммы следует, что военнослужащим ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные. Жаловаться на отсутствие финансирования запрещено, за подобные попытки возбуждают уголовные дела.

Из документов также следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены солдаты-срочники, незаконно направленные в Украину. При этом нет указаний вернуть таких солдат домой.

В документе, подписанном заместителем командующего южным военным округом Петром Гибертом, содержится предписание составить отдельный список военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях против Украины.