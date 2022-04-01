«Резня в Буче»: Журналисты идентифицировали нескольких российских военных преступников

Журналисты «Слідство.Інфо» идентифицировали некоторых российских оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Их личности смогли установить благодаря спискам состава бригады, опубликованным накануне украинской разведкой. 155-я бригада – из Владивостока. Оккупанты проехали девять тысяч километров, пересекли весь континент, чтобы убивать и насиловать украинцев.

Матрос Михаил Ткач, 20 лет, родился в городе Владивосток, в 2017 окончил школу. Сначала Михаил хотел стать спасателем. Но через два года его призвали на военную службу. Затем 19-летний Михаил подписал контракт. И в феврале этого года, в составе российской оккупационной армии Михаил Ткач вторгся на территорию Украины. Где, по его же собственному признанию, убивал и калечил украинцев. На своей странице в «ВКонтакте» Михаил ответил украинцу, который назвал его фашистом:

«Жив я, мало того, что жив, так я еще и ваших крошу. Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму», – пишет Михаил.

Михаила вырастила мать Елена Ткач. Она есть в друзьях у Михаила и, наверное, видит, в чем признается ее 20-летний сын.

Вместе с ним служит тоже 20-летний Алексей Гаськов. Родился в Бурятии, там же учился в школе. В 2017 году Алексей окончил школу и через пару лет его призвали в армию.

Гаськов между школой и армией был в так называемой «юнармии» – это нечто похожее на российский аналог «гитлерюгенда». В конце концов, Алексей Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты, чем, похоже, очень гордился. Ну и в феврале, вероятно, вместе с друзьями по службе поехал убивать украинцев и обворовывать наши дома, пока жена и отец ждали его дома.

Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года. Он в российской армии служит уже 15 лет. В 2016 году сержант Скулкин ездил на войну в Сирию, где российская армия поддерживала преступный режим Башара Асада. Поэтому для Алексея Скулкина, похоже, уже не в первый раз убивать гражданских в чужой стране. Пока сержант Скулкин совершает преступления на территории Украины, его жена поменяла аватарку на веселую картинку с российским триколором и указала статус: «жду Леху».

Также в тихоокеанском подразделении служит старший матрос Александр Черепахин. Ему 28 лет. Фотографии из соцсетей Александра красноречиво описывают его образ жизни: водка, шашлыки, татуировка «ВДВ» на плече. Он тоже ездил в Сирию убивать мирных людей. Теперь приехал в Украину. У 28-летнего Александра есть жена и четырехлетняя дочь.

20-летний Андрей Кильдишов. Родился в городе Находка Приморского края, там же учился в школе. Кильдишов – тиктокер, публикует видео с вечеринок и всевозможные глупые шутки. Мать молодого оккупанта, судя по ее соцсетям, работает в детском саду или в школе. Она восхваляет тирана Сталина с плакатами «спасибо деду за победу». А пока ее сын, вероятно, совершает преступления в Украине, публикует веселые фотографии и видео.

Матрос Денис Колдашов, 26 лет. В 2016-2017 годах воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. У матроса Колдашова есть жена и пятилетняя дочь. Пока муж убивает мирных украинцев, жена Александра ездит с подругами на шоппинг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет. Начиная с 2003 года, служит в российской оккупационной армии. Также ездил в Сирию на войну. Имеет жену, дочь и сына.

Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года. В 2010 году Михаил Маметьев поступил на службу в армию РФ. В соцсетях публикует фото с застолья и рыбалки. Как и большинство из подразделения, в 2016 году ездил на войну в Сирию. Имеет жену и малолетнюю дочь.

За время войны против Украины 155-я тихоокеанская бригада потеряла около половины личного состава. Но большинство из идентифицированных оккупантов недавно были онлайн, поэтому они либо вернулись в Россию, либо получили ранения и сейчас находятся в больницах.