РФ назначила в Мариуполе фейкового мэра – коллаборанты его «выбирали» под дулами автоматов

РФ назначила в Мариуполе фейкового мэра Константина Иващенко, который сотрудничает с оккупантами.

Об этом сообщил советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, для обеспечения правильной картинки на это фейковое собрание были завезены под дулами автоматов многие другие депутаты и представители местных властей из Мариуполя и окрестных сел.

«Банановой республике – банановых гауляйтеров. Сегодня в помещении школы №53 представители запрещенной фракции ОПЗЖ собрались и единогласно избрали российского агента Константина Иващенко главой Мариуполя. Второго коллаборанта – депутата от ОПЗЖ Хармышева избрали секретарем общины. Кроме того, это фейковое собрание «ратифицировало результаты референдума 2014» и считает теперь Мариуполь частью сателлита россии», - сообщил Андрющенко.

Отметим, что российские оккупанты занимают незначительную часть Мариуполя, который они разрушают уже более месяца.

«Мы уверены, что эта постановка является реакцией на официальную сессию Мариупольского городского совета, которая исключила ОПЗЖ и Партию Шария из числа депутатов и еще раз отметила, что Мариуполь был, есть и будет украинским городом с единственным законным органом управления – Мариупольским городским советом и мэром города, избранными мариупольцами в 2020 году», - пояснил Андрющенко.

Ранее Иващенко был заместителем завода Азовмаш. В горсовете Мариуполя опубликовали его характеристику.