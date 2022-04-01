ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские воины на Донбассе уничтожили 15 танков и бронемашин оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 4 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 5 апреля.

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0:46 4 апреля российские нацисты выпустили две ракеты «Бастион» по территории Одесской области, вследствие чего повреждены объекты инфраструктуры. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, пишет Думская.

Оккупанты начали проведение активной воздушной разведки, чтобы определить новые цели для нанесения ракетных ударов. Но благодаря умелой работе противовоздушной обороны ВСУ им это не удалось.

Максим Марченко поблагодарил спасателей ГСЧС за высокий профессионализм и оперативную ликвидацию последствий обстрелов.

0:42 Украинские военнослужащие Объединенных сил в течение прошлых суток успешно отбили 7 атак врага.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

00:38 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует ужесточения санкций для РФ.

«Во время нашей встречи в Варшаве глава МИД Великобритании Лиз Трасс и я координировали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия Украине. После Бучанской бойни Россию нужно остановить сейчас. Больше никаких полумер. Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое оружие», - подчеркнул украинский дипломат в Twitter.

00:18 Министерство обороны Украины опубликовало видео из освобожденного Гостомеля.

00:17 Новые санкции США против РФ будут объявлены уже на этой неделе, сообщает УНИАН.

- Ожидайте дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе. И мы согласовываем с нашими союзниками и партнерами точные параметры дополнительного экономического давления, - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Дополнительная военная помощь Украине будет предоставлена в ближайшие дни, сказал Джейк Салливан.

00:02 Украинец позвонил российскому мародеру Николаю Степанову, который украл в Украине 140 килограммов запчастей и кондиционеры. Оккупант выехал в Беларусь и по почте отправил украденное в Уссурийск. Звонивший пообещал убить Степанова.