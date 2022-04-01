«Финал вашей жизни будет за решеткой»: Зеленский пообещал наказание российским военным преступникам и пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности российских военных преступников, убивавших мирное население в Буче и других городах.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Он отметил, что также значительное количество жертв среди мирного населения может быть в Бородянке и других населенных пунктах в Киевской, Черниговской и Сумской областях, которые были оккупированы армией РФ.

- Мы уже делаем все, чтобы установить как можно быстрее всех причастных к этим преступлениям российских военных. Все, чтобы их наказать. Это будет общая работа нашего государства с Европейским союзом и международными институциями, в частности, Международным криминальным судом… Все преступления оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное преступление. Мы заинтересованы в максимально полном и прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и донесены всей международной общественности, - отметил Зеленский.

По его словам, российские пропагандисты не смогут обмануть мир.

- Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем всемирно известным. Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны, - сказал Зеленский.