Оккупанты на Николаевщине: Русские пытаются захватить Александровку и обстреляли из артиллерии позиции ВСУ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 4 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 5 апреля.

Информация постоянно обновляется:

08:58 Вот так сейчас выглядит село Мирное возле Снигиревки, которое обстреливают оккупанты. Фото ПН прислали местные жители.

08:49 В селе Лоцкино оккупанты похитили, пытали, а затем расстреляли местного жителя Сергея Божко за его проукраинскую позицию. Об это сообщает «ЦЖР» со ссылкой на родных погибшего.

59-летний Сергей был учителем математики в школе, у него была проукраинская позиция.

Село Лоцкино находилось под оккупацией вражеских войск с 11 марта по 17 марта. По словам Татьяны, ее мужа Сергея российские военные забрали незадолго до того, как ВС рф пришлось отступать и покинуть село.

- 16 марта приехали за ним, взяли под руки, повели. Ничего не говорили. Слышала только, что кричали «укроп, укроп». Их не было 2-3 часа. Пришли, начали что-то искать. Говорили ему «отдавай пулемет». Потом мне: «мать, облегчи супругу участь, отдай пулемет». А откуда у меня пулемет?» - вспоминает Татьяна Божко.

Супруга увидела мужа утром следующего дня «всего избитого, в ссадинах и простреленной рукой».

Когада оккупанты уходили из села, мужчина пропал. Родные думали, что они забрали его с собой. Но в вскоре его тело нашли в яме около одного из домов со следами пыток и многочисленными пулевыми ранениями в области грудной клетки.

- У папы на одной руке был раздроблен палец. Вторая рука сильно разодрана. Кожа на лице стертая. Были 3-4 старых пулевых отверстий: плечо, рука, район легких. И автоматная очередь, более свежая, когда его уже расстреливали, - рассказывает сын умершего Сергея Божка

08:37 В ГУ ГСЧС сообщили, что за сутки, к 08:00 5 апреля, их подразделения тушили четыре пожара, которые возникли из-за обстрелов: два автомобиля в Николаеве, элеватор в Константиновке, дом в Галициново.

Также сотрудники ГСЧС привлекались для оказания помощи по обследованию территории и зданий в результате ракетно-артиллерийских обстрелов. Осколочные ранения получили гражданские. Для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения привлекалось аварийно-спасательное и медицинское отделение аварийно-спасательной части спецназначения.

Пиротехниками ГСЧС в течение суток отработано 67 заявок, изъято 34 взрывоопасных предмета.

07:31 На Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 5 апреля.

В районе населенных пунктов Любино (возле Снигиревки, - ПН), Мирное, Копани (два села возле границы с Херсонщиной, - ПН) оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.