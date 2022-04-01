Президент присвоил звание Герой Украины еще шести офицерам

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05.04.2022 08:17

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести военнослужащим высшую степень отличия – Герой Украины.

Об этом говорится в президентском указе №209/2022.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоили звание Герой Украины с предоставлением ордена «Золотая Звезда»:

– старшему лейтенанту Бондаруку Виталию Анатольевичу (посмертно);

– майору Вересу Кириллу Кирилловичу;

– полковнику Зугравому Александру Вячеславовичу;

– полковнику Кулагину Родиону Анатольевичу;

– подполковнику Старченко Сергею Александровичу;

– майору Царенко Андрею Юрьевичу.

А указом №210/2022 за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самопожертвование в волонтерской деятельности получили награды:

– орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени: капитан Борисов Евгений Евгеньевич;

– орден «За мужество» ІІІ степени: волонтеры Веселый Александр Дмитриевич, Гацько Дмитрий Васильевич; Радченко Александр Алексеевич; солдат Стефанишин Богдан Евгеньевич (посмертно);

– орден Даниила Галицкого: старший сержант Гойду Михаил Тарасович, капитан Милевский Александр Александрович, подполковник Слипченко Николай Александрович, майор Сулима Владимир Павлович, полковник Сушицкий Евгений Николаевич.

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