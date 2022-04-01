Президент присвоил звание Герой Украины еще шести офицерам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести военнослужащим высшую степень отличия – Герой Украины.
Об этом говорится в президентском указе №209/2022.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоили звание Герой Украины с предоставлением ордена «Золотая Звезда»:
– старшему лейтенанту Бондаруку Виталию Анатольевичу (посмертно);
– майору Вересу Кириллу Кирилловичу;
– полковнику Зугравому Александру Вячеславовичу;
– полковнику Кулагину Родиону Анатольевичу;
– подполковнику Старченко Сергею Александровичу;
– майору Царенко Андрею Юрьевичу.
А указом №210/2022 за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самопожертвование в волонтерской деятельности получили награды:
– орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени: капитан Борисов Евгений Евгеньевич;
– орден «За мужество» ІІІ степени: волонтеры Веселый Александр Дмитриевич, Гацько Дмитрий Васильевич; Радченко Александр Алексеевич; солдат Стефанишин Богдан Евгеньевич (посмертно);
– орден Даниила Галицкого: старший сержант Гойду Михаил Тарасович, капитан Милевский Александр Александрович, подполковник Слипченко Николай Александрович, майор Сулима Владимир Павлович, полковник Сушицкий Евгений Николаевич.