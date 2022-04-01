Президент присвоил звание Герой Украины еще шести офицерам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести военнослужащим высшую степень отличия – Герой Украины.

Об этом говорится в президентском указе №209/2022.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоили звание Герой Украины с предоставлением ордена «Золотая Звезда»:

– старшему лейтенанту Бондаруку Виталию Анатольевичу (посмертно); – майору Вересу Кириллу Кирилловичу; – полковнику Зугравому Александру Вячеславовичу; – полковнику Кулагину Родиону Анатольевичу; – подполковнику Старченко Сергею Александровичу; – майору Царенко Андрею Юрьевичу.

А указом №210/2022 за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самопожертвование в волонтерской деятельности получили награды: