«Мы потерпели неудачу»: Президент Германии впервые признал собственные ошибки в политике по отношению к россии и путину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал собственные ошибки в политике в отношении России.

Об этом пишет Welt, сообщает «Европейская правда».

- Моя приверженность «Северному потоку — 2» была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры, — сказал он 4 апреля в Берлине.

- Мы потерпели неудачу в создании общего европейского дома, в который могла быть включена Россия. Мы потерпели неудачу с подходом включения России в общую архитектуру безопасности, - добавил они.

Этими заявлениями Штайнмайер также отделяет себя от бывшего канцлера Герхарда Шредера, чью политику в отношении России Штайнмайер поддерживал сначала в качестве главы канцелярии до 2005 года, а затем в качестве министра иностранных дел в двух правительствах Ангелы Меркель.

В последние несколько дней Штайнмайера критиковали за то, что он не прокомментировал свои собственные ошибочные суждения, особенно во время его пребывания на посту министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну лежит на Владимире Путине.

Штайнмайер пояснил, что его оценка заключалась в том, что Путин не допустит полного экономического, политического и морального разорения своей страны из-за своего имперского безумия: «Я ошибался, как и другие».

Немецкий президент подчеркнул, что с Россией под руководством Путина «не будет возврата к довоенному статусу-кво».

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник 3 апреля обвинил Штайнмайера в слишком близком контакте с Россией. В понедельник Мельник рассказал новостному каналу WELT о заявлении Штайнмайера: «Эти слова были важны. Не для нас. А для немцев и самого президента». Признание ошибок — первый шаг к тому, чтобы не повторять подобных ошибок, считает Мельник.

Напомним, Президент США Джо Байден после увиденного в Буче назвал российского президента Владимира Путина варваром и заявил, что следует собрать все доказательства российских зверств, чтобы наказать РФ за это военное преступление.