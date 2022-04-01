«Это смерть тебе твоя звонит»: В сети появилась запись разговора с российским мародером, который отправил в россию награбленное в Украине

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05.04.2022 10:00

В сети появилось аудио разговора с российским оккупантов Николаем Степановым, который отправил из Беларуси в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционеров, украденных в Украине.

Запись опубликовал пранкер Евгений Вольнов в своем Telegram-канале.

Вольнов позвонил российскому мародеру под видом работника транспортной компании, с помощбю которой Степанов отправил награбленное из Беларуси в россию.

- Алло, Николай Николаевич, здравствуйте! Компания СДЭК по поводу вашей отправки в Уссурийск. Там дело в том, что возникли проблемы с доставкой. Возможно задерживается.

- А что случилось?

- Наша компания вынуждена остановить отправку посылки, так как поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому мы будем вынуждены вернуть их назад в Украину.

- Понятно. Ничего не было такого...

- Как это не было? А где вы взяли те запчасти и кондиционеры?

- В смысле?

- В прямом смысле. У вас имеются чеки о приобретении?

- Не понял.

- Степанов, мы вырежем тебя и всю твою семью, тебя и твоих подельников. Ты понял...? Ты от ответственности не уйдешь. Сунься в Уссурийск - тебе башку отрежут... Ты думал никто не узнает о твоих действиях?

- Каких действиях, кто это?

- Тебе п...ц, я говорю, кто это... Это смерть тебе твоя звонит. Запомни этот голос очень хорошо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Напомним, ранее было опубликованы данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям в Украине.

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