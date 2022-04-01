«Это смерть тебе твоя звонит»: В сети появилась запись разговора с российским мародером, который отправил в россию награбленное в Украине

В сети появилось аудио разговора с российским оккупантов Николаем Степановым, который отправил из Беларуси в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционеров, украденных в Украине.

Запись опубликовал пранкер Евгений Вольнов в своем Telegram-канале.

Вольнов позвонил российскому мародеру под видом работника транспортной компании, с помощбю которой Степанов отправил награбленное из Беларуси в россию.

- Алло, Николай Николаевич, здравствуйте! Компания СДЭК по поводу вашей отправки в Уссурийск. Там дело в том, что возникли проблемы с доставкой. Возможно задерживается. - А что случилось? - Наша компания вынуждена остановить отправку посылки, так как поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому мы будем вынуждены вернуть их назад в Украину. - Понятно. Ничего не было такого... - Как это не было? А где вы взяли те запчасти и кондиционеры? - В смысле? - В прямом смысле. У вас имеются чеки о приобретении? - Не понял. - Степанов, мы вырежем тебя и всю твою семью, тебя и твоих подельников. Ты понял...? Ты от ответственности не уйдешь. Сунься в Уссурийск - тебе башку отрежут... Ты думал никто не узнает о твоих действиях? - Каких действиях, кто это? - Тебе п...ц, я говорю, кто это... Это смерть тебе твоя звонит. Запомни этот голос очень хорошо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Напомним, ранее было опубликованы данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям в Украине.