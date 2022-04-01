«Гауляйтер» Каховки заявил работникам КП, что россия не сможет им платить зарплату, как «при Украине»

Назначенный российскими оккупантами так называемый «мэр» Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую ​​же зарплату, как «при Украине», россия не сможет.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин на своей странице в Facebook.

«Новый гауляйтер Каховки пашка филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую же зарплату, как «при Украине», роися не сможет. Будет где-то вдвое меньше, зато будет выплачиваться стабильно», - сообщил Батурин.

«Думаю, и из того, что рашка будет платить пашке, последний половину по привычке будет класть себе в карман. Кокаин удовольствия не из дешевых, да и гауляйтер привык за чужие средства жить на широкую ногу. Только раньше за его хотелки платили местные олигархи, а теперь «великая страна», - добавил журналист.

Напомним, что Новую Каховку оккупанты захватили в первый день наступления - 24 февраля.

1 апреля в Каховке российские захватчики назначили оккупационную власть, но коллектив горсовета отказался с ней сотрудничать. Павел Филипчук, которого оккупанты назначили «мэром», является одиозным депутатом Каховского горсовета и Херсонского облсовета 7-го созыва. В облсовет он избрался в 2015 году от партии «Оппозиционный блок». Примечательно, что назначенная оккупантами «мэром» Мелитополя Галина Данильченко также является представителем «Оппоблока».

2 апреля из-за создания в Каховке Херсонской области незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство.

В 2019 году Филипчук баллотировался в ВР от ОПЗЖ, а 2020 году - как самовыдвиженец на пост мэра Каховки. Проиграл и там, и там. Является фигурантом ряда скандалов.

6 марта 2022 года Офис Генерального прокурора открыл в отношении Филипчука уголовное производство по факту государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти с использованием средств массовой информации (ч. 1 ст. 11 , ч. 3 статьи 109 УК Украины). Филипчук в первые дни войны призвал в своем Facebook смириться с оккупацией города Каховки. На данный момент он закрыл свой профиль в Facebook.

Справка

Гауляйтер - должностное лицо в нацистской Германии, осуществлявшее всю полноту власти на вверенной ему административно-территориальной единице.