Руководителя Николаевской окружной прокуратуры задержали за сотрудничество с оккупантами

В Николаевской области руководителя одной из окружных прокуратур задержали за сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«По факту государственной измены задержан руководитель одной из окружных прокуратур Николаевщины. Обнаружил «оборотня» среди подчиненных руководитель Николаевской областной прокуратуры. Разоблачили Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона и следователи СБУ. Нами зафиксировано, что этот, стыдно сказать, прокурор выполнял преступные задания представителей государства-агрессора. Сторонник «русского мира» систематически «сливал» врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ, результатах обстрелов Николаевщины. Также делился с «заказчиком» данными о погибших военнослужащих и гражданских и другой интересующей оккупантов информацией. В обмен на эту информацию он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата врагом региона, но забыл, что за такие действия предусмотрено пожизненное лишение свободы. Его деятельность вовремя удалось остановить и избежать более тяжелых последствий», – сообщила Генпрокурор.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный за госизмену – руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман. Он занял эту должность в марте 2021 года

Ранее Герман работал прокурором в Харьковской области – возглавлял Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры. Этой местной прокуратурой руководил нынешний прокурор Николаевской области Владимир Говоруха, Герман был его подчиненным. Красноград, в котором ранее работал Герман – город районного значения с населением в 21 тысячу человек.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Геннадий Герман пользовался квартирой площадью 60 кв.м, находящейся в собственности Надежды Герман (вероятно, это его мать). За 2019 год Герман получил 394 тысячи гривен зарплаты и 207 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

В собственности жены прокурора Инны 2 гектара земли и автомобиль Ford Fiesta 2012 года выпуска. Жена Германа владеет частной фирмой «Алгоритм 3» и в 2019 году получила 48,9 тысячи гривен зарплаты. В банке она хранит $11 тысяч.