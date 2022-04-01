«Есть гуманитарная миссия»: Зеленский рассказал, почему пока что нельзя деблокировать Мариуполь

Мариуполь На данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным, идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

- Это очень сложно, прям очень сложно. Прям на сегодняшний день военная деоккупация Мариуполя сложна. И ребята, которым очень сложно, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте почти ежедневно, и им тяжело. Они очень крепкие, это правда, им тяжело. Там разным людям по-разному тяжело, — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, на данный момент есть гуманитарная миссия, которая накладывает определенные обязательства.

- Это их собратья, которые ранены или погибли. Они хотели бы, чтобы родители получили их обратно, а раненых мы могли бы вывезти. Относительно этого компонента мы договорились сегодня с Турцией (искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты). Она готова сегодня увезти кораблями раненых и убитых перевезти из Бердянска, — пояснил он.

Зеленский добавил, что вся инфраструктура готова к тому, чтобы вывезти раненых и погибших.

- Мы ждем согласования от Путина. Мы разговариваем с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. Теперь от него зависит именно этот момент. Об этом говорили и на встречах делегаций, — добавил президент.

Он подчеркнул, что если удастся договориться, то результат все увидят уже в ближайшие дни.

- Если не удастся, мы точно будем знать, что это лично президент рф не дает такой возможности. Все с разных сторон давят, потому что это гуманитарный шаг. Тогда будет легче ребятам, которые там в Мариуполе, потому что они по разным причинам скованы этими людьми. Что касается военной разблокировки — пока мы не можем об этом говорить, не для телевидения, — резюмировал Зеленский.

Также, по словам Президента, для России Мариуполь - это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Он подчеркнул, что идет скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то «большой стратегии» РФ не имеет.

- Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область, - отметил президент.

При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, «будут сражаться за Донбасс».

- Мариуполь - это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, - это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь, - сказал Зеленский.

Напомним, жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь, окруженный российскими оккупантами.