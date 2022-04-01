«Я сам себе не могу объяснить, что я тут забыл»: Российские оккупанты «прозревают» и призывают своих сослуживцев сдаваться

Оккупанты из рф, попавшие в плен, рассказывают о том, как тяжело и бессмысленно воевать в Украине, и призывают своих сослуживцев сложить оружие.

Видео опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Один из оккупантов рассказал, что командование раздало военным «Промедол», чтоб не умерли от шоковой боли. Задача у них была дойти до Киева за пять дней.

— Перед тем, как мы перешли границу, нам всем из подразделений начали выдавать боеприпасы, оружие и сильнодействующий наркотик «Промедол», который нужен для того, если ты сильно ранен и у тебя боевой шок, чтоб ты не умер от шока. И начали давать красные повязки. После того, как мы пересекли границу, мы двинулись в сторону населенного пункта «Новая Слобода». Пересекли его и двинулись дальше. Задача нашей бригады – дойти до Киева и взять три моста, которые идут через Днепр. На все про все, сказали, что уйдет пять дней, - сказал оккупант.

Однако ничего не вышло, и командование бросило своих подчиненных. Сами же рашисты не растерялись и стали мародерить и убивать по селам.

— Уже загнанные все в угол, как псы. Все на нас положили. Наше командование на нас положило. Обращаются с нами просто как с расходным материалом. После того, как мы пересекли границу, мы кочевали с одного населенного пункта в другой. Пытались захватить Гоголев. Но ничего не получалось. Когда мы пересекли границу, у русских солдат появилась вседозволенность, они на чужой территории почувствовали себя хозяевами, начали мародерить, грабить, убивать мирных жителей, насиловать женщин. Воровали технику, надувные лодки, я сам это видел, когда мы заезжали, - добавил оккупант.

Еще один пленный сообщил, что украинцы не хотели, чтоб их «освобождали». Самих же оккупантов «забыли», когда отходили после боя.

— Люди живут своей, украинской жизнью. И не хотят нашего «освобождения». Мы здесь чужие. Хотел бы сказать своим военнослужащим, которые находятся сейчас здесь, чтоб они прозрели, не нужна эта война никому, этот геноцид. Я первого апреля попал в плен. Во время атаки, прорыва оказывал медицинскую помощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось делать, как просто сдаться, - рассказал пленник.

Еще один оккупант сообщил, что у них большие потери, армию фактически разбили, а нацистов он так и не нашел. Вместо этого наблюдает за зверствами и жестокостью собственных сослуживцев, и не понимает, зачем приехать воевать в Украину.

— Я тебя прошу, чтоб ты по новостям не верила в то, что там говорят. У нас них*я не все хорошо. У нас не полторы тысячи, у нас гораздо больше смертей. У нас разбили почти всю армию. Нас тут рубят просто как котят. То, что я сейчас живой, это просто большая удача. И у самих бывали такие случаи, что мы мародерили, выносили золото из домов. Некоторые индивидуумы вообще дома сжигали местным жителям, и оставляли их без крова. А что сделали с Харьковом, с Мариуполем, эти города вообще с лица земли стерли. Нам всем все это время ссали в уши. Нам путин рассказывал, что мы освобождаем Украину якобы от фашистов, националистов. А тут за все время, что я тут нахожусь, я не встретил ни одного фашиста, ни одного националиста. Я только слушаю и вижу, какие наши звери. И что они тут делают. И я сам себе не могу объяснить, что я тут забыл. Погнался за большими бабками, как придурок. Нам же тут обещали золотые горы и я повелся, как дурак, - сообщил пленник.

Напомним, в сети опубликовали перехваченный разговор российского оккупанта со своей женой, в котором он рассказывает истинные причины отступления армии рф.