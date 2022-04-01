В порту Мариуполя тонет иностранное грузовое судно, которое обстреляли российские оккупанты

Во вторник ночью, 5 апреля, при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, российские оккупанты попали в гражданское судно Azburg под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов.

Об этом сообщает МВД Украины.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS» и сообщение:

- Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые.

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

Напомним, в начале марта в Черном море затонул теплоход HELT (флаг Панама), который был обстрелян российскими кораблями и получил пробоину ниже ватерлинии.

А 2 марта российские оккупанты попали в иностранное судно, которое стояло в ожидании загрузки в николаевском порту «Ольвия». Из-за ракетного удара на судне случился пожар.