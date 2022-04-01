Российских террористов, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину: «Для специальных задач»

Бригаду российских оккупантов, которые убивали и насиловали жителей Бучи, возвращают в Украину.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что возвращается 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Состоянием на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, русские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.

Подобный график указывает на то, что 64-я бригада будет выполнять «специальные задачи». Первая из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.

Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

«В настоящее время украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания», - сообщают в разведке.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей самая наихудшая.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.