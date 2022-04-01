Разведка обнародовала список еще одной группировки оккупантов, причастных к военным преступлениям на Киевщине

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) из города Нижний Новгород, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», – отметили в ГУР МО.

Список 52-х оккупантов доступен на сайте ГУР по этой ссылке.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей самая наихудшая.

В Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.