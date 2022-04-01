Владелец экопарка в Харькове после обстрела оккупантов сообщил, что оставшихся животных придется усыпить – UAnimals готовы спасти зверей

В Харькове российские террористы обстреляли экопарк и ударили по нему ракетами. В результате большинство животных погибли, оставшихся, скорее всего, усыпят.

Об этом сообщил народный депутат Александр Фельдман.

Выжили львы и тигры, но их клетки в плохом состоянии. Также и с медведями.

— Парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любую минуту могут выйти на улицу. Очень в тяжелом состоянии строения, где находятся медведи, - сказал Фельдман.

По итогу, до вечера необходимо принять решение – либо перевозить этих животных, либо усыплять.

— Сегодня принимается решение – у нас времени до вечера. Либо всех усыпить, либо принять решение об их перевозе. Никаких шансов, идей и места, куда их направить, нет. Если будет найдена идея, может кого-то и спасем. Маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все остальные животные, скорее всего, будут усыплены, - сказал нардеп.

При этом, в В UAnimals заявили о готовности помочь с перевозом животных, которые пострадали от обстрела по экопарку в Харькове.

«Мы сконтактировали с руководством экопарка и договорились об эвакуации зверей в Приют диких животных Натальи Поповой, которая готова забрать их всех. Также мы нашли клетки для эвакуации и активно работаем над решением вопроса логистики. Сейчас мы проводим переговоры о количестве и видах животных», - пишут активисты.

Напомним, в Харькове сотрудники ГСЧС спасли кролика Лаки, который выжил во время обстрела со стороны российских оккупантов.