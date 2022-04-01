Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе – убитых оккупантами горожан представят как жертв ВСУ

Убитый оккупантами житель Бучи Служба безопасности Украины сообщила, что Россия готовит провокацию в Мариуполе: планирует собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах. Итак, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно «вбрасывают» ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.

По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит». Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах.

«Планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. В то же время мы сделаем все, чтобы каждый оккупант ответил за совершенные зверства», - добавили в СБУ.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей самая наихудшая.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в самой россии заявляют, что все фотографии и видео с убитыми украинцами - это постановка и провокация украинских спецслужб.