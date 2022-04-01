«Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах»: В ОВА назвали имена жертв обстрела здания Николаевского облсовета

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05.04.2022 15:31

Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Также в ОВА обнародовали список всех жертв этой атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, оккупанты поразили здание областного совета крылатой ракетой утром 29 марта.

«Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления русских оккупантов. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого…

⁃ Аркушенко Владислава Александровича - военнослужащего в/ч 3039

⁃ Бинчевую Марию Иосифовну - сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Бойко Александра Александровича – директора КП «Хозтехобслуживание»

⁃ Бучковскую Анжелику Мирославовну - сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Гавриш Оксану Викторовну – сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Григоренко Ирину Сергеевну - сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации

⁃ Деменникову Татьяну Анатольевну - сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Долгову Анастасию Олеговну - сотрудницу Хозяйственного суда в Николаевской области

⁃ Заблоцкую Ольгу Григорьевну – сотрудницу управления инфраструктуры Николаевской областной военной администрации

⁃ Капусту Зульфию Мукаддасовну – сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Кондратенко Дмитрия Ивановича - военнослужащего Госспецсвязи

⁃ Кочетову Ирину Владимировну – сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Лавриненко Наталью Владимировну - сотрудницу департамента финансов Николаевской областной военной администрации

⁃ Лысик Валерию Александровну - сотрудницу отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Николаевской областной военной администрации

⁃ Литвинова Андрея Ивановича – сотрудника сектора контроля аппарата Николаевской областной военной администрации

⁃ Лютова Владислава Игоревича - военнослужащего территориальной обороны

⁃ Мотельчука Владимира Сергеевича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Обеременка Кирилла Васильевича - военнослужащего в/ч 3039

⁃ Олейника Дмитрия Олеговича - военнослужащего территориальной обороны

⁃ Оплята Константина Викторовича - военнослужащего территориальной обороны

⁃ Острянина Дмитрия Владимировича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Павлюка Петра Степановича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Попову Светлану Николаевну - сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Салниса Антона Дмитриевича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Солонара Артема Олеговича – сотрудника департамента финансов Николаевской областной военной администрации

⁃ Степасюка Андрея Васильевича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Токарева Владимира Владимировича - военнослужащего в/ч 3039

⁃ Торховую Надежду Александровну - сотрудницу Хозяйственного суда в Николаевской области

⁃ Турбину-Хлопину Елену Михайловну – сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

⁃ Тянулина Андрея Евгеньевича – сотрудника КП «Николаевская областная варта»

⁃ Фарафонова Сергея Викторовича – военнослужащего территориальной обороны

⁃ Федорова Максима Владимировича - военнослужащего в/ч 3039

⁃ Хаитова Станислава Вячеславовича – сотрудника отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета

⁃ Хомрового Николая Александровича – сотрудника сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации

⁃ Чернявского Андрея Владимировича - военнослужащего Госспецсвязи

⁃ Шамраева Виталия Владимировича – сотрудника отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Николаевской областной военной администрации

⁃ Шамонина Сергея Евгеньевича – военнослужащего территориальной обороны».

    Фотофакт