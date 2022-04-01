«Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах»: В ОВА назвали имена жертв обстрела здания Николаевского облсовета

Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Также в ОВА обнародовали список всех жертв этой атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, оккупанты поразили здание областного совета крылатой ракетой утром 29 марта.