«Работают» с активистами, угрожают и мародерят: Мэр Херсона Колыхаев рассказал, как оккупанты «освобождают» город

Мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что россияне в городе «работают» с активистами и военными, имеют всю информацию.

О этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Также им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех находившихся в городе активистов. У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки. То же касается терробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют».

Колыхаев уточнил, что российские оккупанты сейчас ходят в дома активистов и военных и мародерят там.

«Да, мародерят в домах. Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые «обрабатывают» активистов, работают по АТОшникам. Они знают обо всех от начала до конца».

Напомним, назначенный российскими оккупантами так называемый «мэр» Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую ​​же зарплату, как «при Украине», россия не сможет.