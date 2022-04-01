Возвращение Крыма и Донбасса военным путем слишком дорого обойдется Украине, – Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не следует привязывать к переговорному процессу с россией по прекращению войны и выводу российских войск с тех территорий нашего государства, куда они зашли с 24 февраля.

Об этом глава государства заявил в интервью представителям украинских СМИ.

Он убежден, что решать пакетно все вопросы и, таким образом, заканчивать войну с россией – сложно и маловероятно. Особенно когда на нашей территории стоят танки, к нам прилетают ракеты, когда есть сложные ситуации в заблокированных городах, например в Мариуполе.

- У россии есть свое видение относительно Донбасса, у Украина – свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно, даже если у нас будут переговоры, – отметил Владимир Зеленский.

Отвечая на призывы об освобождении военным путем всех временно оккупированных территорий, Президент подчеркнул, что на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил воюют одни из самых мощных группировок украинских войск. Они противостоят противнику, значительно превосходящему по количеству. И если сейчас дать им команду идти в наступление, это обойдется тысячами человеческих жизней.

– Нашему государству нужна крепкая армия. И если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что «я сейчас хочу», мы должны понять, что к нам вернутся (вражеские силы. – Ред.), и уже не через два-три года, а в тот же месяц. Все военные об этом знают и думают. Это очень серьезная история, – объяснил он.

Владимир Зеленский отметил, что на Донбассе действительно наблюдается скопление российских войск, и Украина отлично понимает цель и возможные планы рф.

– Донбасс, и юг Украины, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область… Нам в принципе понятно то, что они делают. Для того чтобы им это удалось, они будут сражаться за Донбасс. А Мариуполь – это для нас жизнь, город, а для них это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь, – сказал он.

Глава государства также исключил возможность возвращения оккупированного Крыма силовым путем. Президент пояснил, что предложения Украины на переговорах с россией по Крыму не означают, что 10-15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем.