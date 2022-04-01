У НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли во время их оккупации рф

У НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда Россия контролировала эти территории, и она несет ответственность за них.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Цензор.НЕТ .

«Мы видели зверства в Буче и других городах Украины. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории, поэтому они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, а также из открытых источников, медиа, коммерческих спутников, и все они свидетельствуют о том - что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине и что это произошло в период, когда россия контролировала эти территории», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Генсек выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, зверств, являющихся военными преступлениями.

Столтенберг заявил, что это война президента России путина, и он несет за нее полную ответственность.

« Он начал эту войну по своему выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят ежедневно в Украине » , - сообщил он.

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств .

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших увезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей хуже всего .

А в Буче ритуальные службы похоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский .