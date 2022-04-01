Российские оккупанты получают приказы расстреливать гражданских и жалуются на ВСУ

Служба безопасности Украины опубликовала радиоперехват, как оккупанты получают команды расстреливать мирных украинцев.
Аудио размещено на странице СБУ в Facebook.
- Машина проехала, и два человека по гражданке.
- Да валите их всех нах*й!
- Здесь вся деревня в гражданке.
- Есть гражданские – в расход с*ка всех! Понял, нет?
– Да понял.
В другом разговоре оккупант жалуется на группировку ВСУ в 150 тысяч.
- …их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало, а у нас нет поддержки, ни авиации, ничего нет, – говорит оккупант, воюющий против ВСУ возле Мариуполя.