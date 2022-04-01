Российские оккупанты получают приказы расстреливать гражданских и жалуются на ВСУ

Служба безопасности Украины опубликовала радиоперехват, как оккупанты получают команды расстреливать мирных украинцев.

Аудио размещено на странице СБУ в Facebook.

В другом разговоре оккупант жалуется на группировку ВСУ в 150 тысяч.

- …их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало, а у нас нет поддержки, ни авиации, ничего нет, – говорит оккупант, воюющий против ВСУ возле Мариуполя.