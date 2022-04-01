«Из-за нечеловеческих условий жизни и принесенных оккупантами инфекций распространился ряд болезней»: омбудсмен о последствиях оккупации рф

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает о фиксации на освобожденных от оккупации территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей фактов массовых пыток мирного населения. Среди последствий оккупации – распространение ряда болезней.

Об этом она написала в телеграм-канале.

«В детском лагере «Подснежник» в Киевской области три недели была база подразделения армии рашистов. В подвале корпуса обнаружено 5 трупов мужчин с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших размозжили череп ударами приклада с особой жестокостью. Остальные были застрелены в затылок или грудь», - написала омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, в селе Викторовка Черниговской области, которое было в оккупации 25 дней, российские военные держали в подвале как заложников мирное население разного возраста - от пожилых людей до новорожденных детей.

«Чтобы набрать хотя бы ведро воды, селян отправляли под конвоем. Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Человек, больной астмой, умер, его тело похоронили рядом в лесу», - говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.

Также, как сообщает Денисова, в Конотопском районе Сумской области на местах дислокации врага найдены трое местных жителей, которые подверглись пыткам.

«Из-за нечеловеческих условий жизни и принесенных оккупантами инфекций распространился ряд болезней, среди которых – ветряная оспа», - проинформировала также омбудсмен.

Денисова в очередной раз подчеркнула, что пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.