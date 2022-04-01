В Николаевской прокуратуре решили, что расследовать гибель жителей Николаева почему-то должна полиция, а не СБУ

Досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после обстрелов Николаева 4 апреля поручили следователям Николаевского районного управления полиции ГУ Нацполиции в области.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, 4 апреля российские оккупанты обстреляли гражданское население в городе Николаеве. В результате взрывов вражеских снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы.

В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей.

Отметим, что руководителями Николаевской областной и ряда окружных прокуратур являются выходцы из Харьковской области.

Напомним, что руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, который занял этот пост после работы на Харьковщине, задержали по подозрению в госизмене.

Как известно, нынешний глава прокуратуры Николаевской области Владимир Говоруха до этого руководил Первомайской местной прокуратурой в Харьковской области. Все заместители главного прокурора Николаевщины - выходцы из Харькова, откуда родом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.