«РФ превратила свое право вето в право смерти»: Президент Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Российская федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Совбезе ООН во вторник, 5 апреля.

Как известно, Совбез ООН созван по инициативе Украины из-за зверств российской армии в городе Буча.

Ниже приводим текст выступления Президент.

- Вчера я вернулась из города Буча, которое на днях было освобождено от оккупации российских войск. Сложно найти такое военное преступление, который оккупанты не совершили там. Российские военнослужащие целенаправленно искали и убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверьми домов, когда подходили и просто звали того, кто есть живой. Они убивали целые семьи: взрослых убивали и детей. И пытались сжечь их тела. Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Ежедневно. Утром. Память погибших мирных жителей, которых убивали выстрелов в затылок или голову после пыток. Которых расстреливали просто на улицах, которых бросали в колодцы, чтобы они там погибли в страданиях. Которых убивали в квартирах, домах, подрывая гранатами. Которых давили танками в гражданских автомобилях посреди дороги. Ради удовольствия. Которым отрезали конечности, перерезали горло, насиловали и убивали на глазах их детей. Им вырывали язык только потому, что не слышали от них то, что хотели услышать. Чем это отличается от того, что делали террористы? Разве что тем, что это делает постоянный член Совбеза ООН. Уничтожает внутреннее достоинство государств. Уничтожает государственные границы, отбирая право более чем десятка народов на двух континентах самоопределения и самостоятельную государственную жизнь. Проводит последовательную политику уничтожения этничного и религийного разнообразия, сознательно разжигает войны и ведет их так, чтобы убить как можно больше обычных мирных граждан. Чтобы уничтожить как можно больше мирных городов. Чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения. Это вы видели. Поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается ее экспортировать в другие государства с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции. Провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в странах Африки, Азии. Закончится масштабным политическим хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен – базовый фактор внутренней безопасности. Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности как ни в чем не бывало. Так где же тот мир, ради гарантирования которого и создавалась ООН? Это ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение каких-либо агрессоров к миру. Просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока держали наш город в оккупации. Но миру только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах. Других оккупированных районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинаковая. Преступления одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной. Дамы и господа. Я хочу напомнить вам статью 1-ю главы 1-й Статута ООН. В чем цель нашей организации? В том, чтобы поддерживать мир и принуждать к миру. А сейчас Статут ООН нарушается буквально с первой статьи. А если так, то какой смысл в остальных статьях? По состоянию на сегодня именно вследствие действий россии на территории моего государства, на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны. Российские войска умышленно уничтожают украинские города артиллерийскими, авиационными ударами. Умышленно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, которые пытаются просто спастись с территории военных действий. Умышленно подрывают даже укрытия, в которых люди прячутся от авиационных ударов. Умышленно создают на оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских лиц. Массовые убийства в наше городе Буча – это только один, к сожалению, из многих пример тог, что совершается оккупантами на нашей земле на протяжении 41 дня.

По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.