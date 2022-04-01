«РФ превратила свое право вето в право смерти»: Президент Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Российская федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН в право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Совбезе ООН во вторник, 5 апреля.
Как известно, Совбез ООН созван по инициативе Украины из-за зверств российской армии в городе Буча.
Ниже приводим текст выступления Президент.
- Вчера я вернулась из города Буча, которое на днях было освобождено от оккупации российских войск. Сложно найти такое военное преступление, который оккупанты не совершили там. Российские военнослужащие целенаправленно искали и убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверьми домов, когда подходили и просто звали того, кто есть живой. Они убивали целые семьи: взрослых убивали и детей. И пытались сжечь их тела.
Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Ежедневно. Утром. Память погибших мирных жителей, которых убивали выстрелов в затылок или голову после пыток. Которых расстреливали просто на улицах, которых бросали в колодцы, чтобы они там погибли в страданиях. Которых убивали в квартирах, домах, подрывая гранатами. Которых давили танками в гражданских автомобилях посреди дороги. Ради удовольствия. Которым отрезали конечности, перерезали горло, насиловали и убивали на глазах их детей. Им вырывали язык только потому, что не слышали от них то, что хотели услышать.
Чем это отличается от того, что делали террористы? Разве что тем, что это делает постоянный член Совбеза ООН. Уничтожает внутреннее достоинство государств. Уничтожает государственные границы, отбирая право более чем десятка народов на двух континентах самоопределения и самостоятельную государственную жизнь. Проводит последовательную политику уничтожения этничного и религийного разнообразия, сознательно разжигает войны и ведет их так, чтобы убить как можно больше обычных мирных граждан. Чтобы уничтожить как можно больше мирных городов. Чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения. Это вы видели.
Поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается ее экспортировать в другие государства с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции. Провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в странах Африки, Азии. Закончится масштабным политическим хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен – базовый фактор внутренней безопасности.
Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности как ни в чем не бывало. Так где же тот мир, ради гарантирования которого и создавалась ООН? Это ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение каких-либо агрессоров к миру. Просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока держали наш город в оккупации. Но миру только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах. Других оккупированных районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинаковая. Преступления одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной.
Дамы и господа. Я хочу напомнить вам статью 1-ю главы 1-й Статута ООН. В чем цель нашей организации? В том, чтобы поддерживать мир и принуждать к миру. А сейчас Статут ООН нарушается буквально с первой статьи. А если так, то какой смысл в остальных статьях?
По состоянию на сегодня именно вследствие действий россии на территории моего государства, на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны. Российские войска умышленно уничтожают украинские города артиллерийскими, авиационными ударами. Умышленно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, которые пытаются просто спастись с территории военных действий. Умышленно подрывают даже укрытия, в которых люди прячутся от авиационных ударов. Умышленно создают на оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских лиц.
Массовые убийства в наше городе Буча – это только один, к сожалению, из многих пример тог, что совершается оккупантами на нашей земле на протяжении 41 дня.
По его словам, если это продолжится, то каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать свою безопасность, а не на международное право и институты.
-Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они уже не единожды об этом говорили. Самое показательное, после того, как был сбит российскими силами из российского оружия малазийский «Боинг» над Донбассом. Или во время войны в Сирии они будут обвинять всех. Только лишь бы оправдать себя.
Они будут говорить, что вроде как есть разные версии, а какая из них правдивая, вроде бы, невозможно сейчас установить. Они даже будут говорить, что тела убитых вроде бы подбросили, а все видео – постановочные. Но сейчас 2022 год. Есть бесспорные доказательства, есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы. В этом должны быть заинтересованы и все страны-члены ООН. Чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным, считает себя безнаказанным. А значит показать всем остальным потенциальным военным преступникам мира, что они также будут неминуемо наказаны. Если кто-то будет наказан больше всего, то наказ будет каждый.
Для чего россия пришла в Украину, скажите мне? Я отвечу – руководство россии чувствует себя колонизаторами, как в древние времена. Им нужно наше богатство и наши люди. Россия уже депортировала в свою страну десятки тысяч наших граждан, дальше – сотни. Украла наших детей, просто украла тысячи детей, и продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные откровенно, открыто грабят наши города, села, которые они захватили. Это мародерство высшего масштаба. Они крадут все – от продовольствия до золотых сережек, которые просто вырывает с кровью. Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН на право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность.
Если это продолжится, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия. Чтоб гарантировать себе безопасность. А не на международное право. Не на международные институции. ООН можно будет просто закрыть. Господа, готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ – нет, то действовать надо сейчас. Действовать немедленно. Немедленно возвращать силу в статут ООН. Немедленно реформировать систему таким образом, чтоб право вето не было правом смерти. Чтоб была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира. Нужно немедленно принудить агрессора к миру, нужна решительность.
Цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должен был быть остановлен. И уже давно, если честно. Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, что перестала бы существовать. А после нее был бы гарантирован честный мир, то мир точно поменялся бы. И тогда у нас точно не было бы войны. Войны в моей стране. Против нашего народа. Украинского народа. Против людей. Но мир смотрел и не хотел видеть – ни оккупацию Крыма, ни войны в Грузии, ни войны с отчуждением целого Приднестровского региона в Молдове. И на то, как россия готовила почву для еще других и других конфликтов и войн вблизи своих границ.
Как это остановить? Немедленно привлечь российских военных и тех, кто дал им приказы, к ответственности за военные преступления на территории страны. Каждый, кто давал приказы и тех, кто их выполнял, убивая людей, окажется перед трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам россии, что после Второй мировой войны наказание не прошло мимо такого человека как фон Рибентроп. И хочу напомнить также архитекторам преступной политики, что наказание догнало и Адольфа Айхмана. Никто из виновных не спрячется. Никто.
Но, главное, что сегодня самое время трансформировать систему, режимом которой является ООН. В связи с этим мы просим созвать глобальную конференцию. И мы просим это сделать уже в мирном Киеве, для того, чтоб определиться, как будем реформировать глобальную систему безопасности. Как будем гарантировать несокрушимость общепризнанных границ и целостность государств. Как будем утверждать верховенство международного права.
Сейчас вполне очевидно, что цели, которые, которые закладывали в Сан-Франциско в 1945 году, при создании глобальной безопасной международной организации, не достигнуты. И достичь их без реформ невозможно. А значит мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, чтоб передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности. А значит гарантировать мир, избегать агрессии и принуждать агрессоров к миру. Иметь решимость и возможность наказывать, если эти принципы нарушаются. Исключений, привилегий быть больше не может. Все должны быть равными, все участники международных отношений, вне зависимости от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и сила безопасности. Как об этом человечество всегда и мечтало.
Украина готова дать площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности. Как офис в Женеве специализируется на правах человека. Как офис с Найроби – на защите окружающей среды. И офис в Киеве – офис U-24 может специализироваться на превентивных мерах для поддержания мира.
Я хочу напомнить нашу мирную миссию в Афганистане. Когда только за счет своих сил мы – украинцы эвакуировали более тысячи людей. Была самая горячая фаза, но люди нуждались в помощи. И Украина пришла, как и другие государства. Мы забрали оттуда людей разных национальностей, разной веры, не только украинцев – афганцев, жителей европейских государств, граждан Соединенных Штатов Америки, Канады. Мы не смотрели, кто нуждается в помощи – это наш человек или нет, мы спасали всех. Если бы каждый раз, когда есть такая потребность, каждый человек имел уверенность, что эта помощь придет, мир был бы однозначно безопаснее.
Поэтому Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой безопасности. Мы доказали, что помогаем остальным не только в счастье, но и в темные времена. И сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине. И если вы не знаете, как удовлетворить это решение, вы можете сделать две вещи – или устранить россию, как агрессора и источник войны от блокирования решений по поводу ее же агрессии и ее же войны, и тогда сделать все, что может установить мир. Или покажите, как можно переформатироваться. И работать реально ради мира. Или, если ваш действующий формат безальтернативный и выхода нет, то дальше только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта.
Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир нужен Европе, мир нужен миру.