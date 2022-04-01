Российский вертолет после взлета с аэродрома в Беларуси отбился от группы, направился в сторону Украины и исчез

Один из пилотов группы вертолётов рф улетел в сторону Украины и пропал с радаров.

Об этом свидетельствует радиоперехват переговоров от 4 апреля, опубликованный пабликом Беларускі Гаюн.

- Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку, где сейчас находишься, скажи по-честному? Вы остались там или нет? - спрашивает страший звена борт RF-04812, однако ответа не получает.

Из переговоров получается, что в районе 20:00 4 апреля c военного аэродрома «Зябровка» (Гомельская область, Беларусь) пошли на взлет 6 вертолетов рф, которые взяли курс на военный аэродром «Шаталово» (Смоленская область, рф).

А дальше выяснилось, что один из вертолетов с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса в рф и ушел на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ Беларусь – россия – Украина.

Оставшиеся вертолеты начали возвращаться. Четыре сели обратно на аэродроме «Зябровка», а пятый в течение часа пытались найти и догнать борт, но так и не нашел.

Как известно, российским военнослужащим Украина предлагает денежное вознаграждение в случае, если они доставят на территорию Украины военную технику. За вертолет готовы заплатить полмиллиона долларов.