20-летний оккупант из россии обещает вернуться в Украину и «резать головы»

20-летний российский солдат из Владивостока Михаил Ткач, который убивал людей в Буче, обещает вернуться «резать головы».

Скрины с его комментариями в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте были опубликованы 5 апреля.

Исходя из его сообщений, он принимал участие в боевых действия на территории Украины, в том числе и в Бучи, но на данный момент находится не в Украине.

Украинцы ему в комментариях ему написали, что он военный преступник и его ожидает наказание. В ответ он не стал отрицать совершенных военных преступлений и принялся угрожать совершать новые.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей самая наихудшая.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в самой россии заявляют, что все фотографии и видео с убитыми украинцами - это постановка и провокация украинских спецслужб.