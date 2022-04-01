Унижали, раздевали догола и пытали: Омбудсмен Денисова рассказала, как в россии издевались над пленными женщинами-военнослужащими ВСУ

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам.

Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

«Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в частности, от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины», - сообщила Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что украинские военнослужащиех, которые находились в российском плену, рассказали о негуманном обращении с ними со стороны оккупантов: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали прикладами, стреляли возле уха, запугивали.