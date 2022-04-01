На Киевщине оккупанты рф уничтожили склад автомобильных запчастей на 460 миллионов гривен

Офис и центральный склад Inter Cars Ukraine полностью разрушены. Сумма ущерба еще не установлена, однако назвали стоимость запчастей, которые были на складе – 460 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Крупнейший состав запасных частей компании Inter Cars Ukraine был уничтожен в результате вторжения российских войск.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить, что в результате нападения оккупационных войск российской федерации на Украину были разрушены офис и центральный склад компании Inter Cars Ukraine, которые были расположены в селе Горенко Киевской области», — сообщили в компании.

Также в компании назвали стоимость запчастей, которые были на складе до его уничтожения.

«На момент уничтожения на складе находились автомобильные запчасти на сумму более 460 млн грн. Потери основных средств пока подсчитать сложно, полный объем убытков будет установлен впоследствии» , - говорится в сообщении Inter Cars Ukraine.

Несмотря на это компания продолжает работать.

«Несмотря на все трудности, Inter Cars Ukraine не глушит двигатель и продолжает работать в тех регионах, где сейчас безопасно! Мы обязательно все отстроим и снова заработаем на высоких оборотах! Сердечно благодарим наших клиентов и партнеров за поддержку, понимание и продолжение сотрудничества!Вместе со всей Украиной мы верим, что свет победит тьму, справедливость возобладает над беззаконием, а победа наших несгибаемых защитников, волонтеров и мирных людей преодолеет кровавого захватчика, и на нашей земле воцарится мир!Украина обязательно будет свободной и расцветет всем врагам во зло!», – уверены в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий оккупантов на Киевщине сгорел склад украинской фармкомпании: потери составляют около ₴1,5 миллиарда