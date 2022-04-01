Мэр Сенкевич рассказал, куда обращаться, если нужна пленка для разбитых окон

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, куда обращаться николаевцам в случае, если им нужна пленка для поврежденных окон.

Соответствующее сообщение он разместил в Telegram.

«Николаевцы, кому нужна плёнка, чтобы забить окна после обстрелов? Контакт-центр при Николаевском городском совете собирает эту информацию. У нас разработан четкий алгоритм взаимодействия между всеми ответственными, потому так вещи отрабатываем быстро», - написал Сенкевич.

Звоните по телефону:

+38 (0512) 751 588

+38 (0512) 533 588

+38 (095) 003 1588

+38 (093) 170 1588

+38 (067) 460 1588

Также можно обращаться в администрации своих районов, которые тоже собирают эту информацию и оперативно передают на отработку департамента ЖКХ:

Заводской: +38 0963743423

Ингульский: +380 63 562 0352

Корабельный: (0512) 60 02 71, +38 095 821 64 91, +38 063 198 98 65

Центральный: +380 (63) 170 59 84