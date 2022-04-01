Коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе корректировали огонь для российских оккупантов

Коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

«Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОП-ЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные компании и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, именно предатели-депутаты из ОП-ЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас руководство геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев », - говорится в сообщении .