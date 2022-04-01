«Здесь реальная война»: Русский оккупант, которого ликвидировали в Баштанском районе, оказался деморализованным и прощался с родственниками

С начала русско-украинской войны украинские военные находят в разгромленной технике оккупантов, помимо конспектов с биографией путина, просроченных сухих пайков, также письма домой, которые так и не были прочитаны их родственниками.

Одно из писем русского оккупанта публикует «Преступности.НЕТ».

Русский солдат, который посмел вторгнуться на украинскую землю, предположительно был ликвидирован в Баштанском районе Николаевской области. 4 марта, на девятый день после вторжения рф, оккупант рассказывает родным, что, у него сложилось впечатление, что оккупанты уже проехали «пол Украины». При этом, предположительно, с письма можно сделать вывод, что взвод заехал со стороны Крыма, проехал Херсон и только направлялся в Николаевскую область.

Приводим текст письма без изменений:

«Привет, мои дорогие: Брат Виктор, Бабушка, Мамуля, Крестный, Брат Стас, сегодня 04.03.2022 г. Потратил несколько минут, чтобы узнать какое сегодня число, в Украине мы уже 10-12-14 дней, точно не помню, сейчас мне ужасно сильно хочется увидеть поговорить, т.к. не знаю, будет ли у меня такая возможность, сильно соскучился, такое предчувствие, будто больше вас не увижу, о многом жалею, что возможно был плохим, внуком, сыном, братом, крестником, хочу хотя бы с вами поговорить, недавно пару дней назад 3 или 4, звонил вам, ну как звонил, позвонил, сначала крестному подумал, что он 100% возьмет телефон, конечно я не узнал, т.к. гудок не доходил, потом позвонил бабушке и как и ожидалось не взяли трубку, решил позвонить маме, но подумал, что если телефон у брата он не возьмет телефон с незнакомого номера, ну так и случилось звонил, а телефон либо мама не слышала, либо брат не взял, в итоге позвонил Любе на билайн был не доступен, позвонил на мтс, она взяла я передал, что у меня все хорошо, она спросила у меня ты в Луганске или Донецке. Я сказал нет, не мог долго разговаривать, а так хотел сказать, мы не там и не там мы возле мяса, вчера по нашей колонне стрелял град, в нескольких метров от колонны, ладно!»

«У меня все хорошо сейчас нахожусь недалеко от Одессы, едем в Одессу, нужна наша помощь. Когда заехали в Украину, лежало пару трупов. Куда мы не ехали почти везде лежала разбитая техника, и самое обидное о чем я думал, это о том, что останусь здесь лежать и вы не получите мое тело, но мы уже проехали пол Украины. Отошел на 5 минут, была стрельба сильная как всегда. Мы сейчас в деревне, не знаю, в какой и на другой стороне сидят враги. Мы взяли Каховку, ну это городок, который хорошо оказывал сопротивление, помогли с Херсоном, после того взяли еще пару деревень, сейчас думаем заехали в тихое село, но не там было, особо уже не могу писать, уже темно 5-10 минут и уже не видно, напишу завтра в надежде что кто-нибудь передаст это письмо. Я люблю вас и простите меня за все. Ставропольский край с. Дивное пер. Горького д.30 * Добрый день, с праздником Вас, с 8 марта, здесь с каждым днем все хуже, шанса вернуться все меньше, много потерь у нас, не знаю, что говорить, не знаю, что говорят по телевизору у на, большая часть решила поехать обратно в Россию, мало кто хочет здесь оставаться, здесь реальная война с применением серьезного оружия, надеюсь у вас все будет хорошо, люблю вас всех, я передам письмо через пацанов, которые решили вернуться, надеюсь, что у них все получится и они смогут вернуться и передадут мое письмо. 8-909-762-39-61».