«Есть надежда на проведение совместной спецоперации с Турцией по эвакуации из Мариуполя», – Верещук

Украина надеется, что при посредничестве Турции удастся вывезти из Мариуполя централизованно женщин и детей вместе с турецкими гражданами.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона, пишет УП

«На сегодняшний день есть призрачная надежда спецоперации с Турцией. Господин Эрдоган (президент Турции – УП) обратился, разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а с ними женщины и дети (украинские – УП), тоже имеющие право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента. Мы настаиваем именно на таком алгоритме».

Верещук подтвердила, что на сегодняшний день из Мариуполя в Бердянск можно выехать только на собственном автотранспорте или идти пешком почти 80 км. Из Бердянска уже можно выехать на автобусе в Запорожье.

«Это значительно усложняет и количество людей, и их способность эвакуироваться в Запорожье", – сказала она».

Вице-премьер подчеркнула, что в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч человек, погибают женщины и дети.

Напомним, что 4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на посредничество Турции по спасению Мариуполя.