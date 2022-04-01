Президент Зеленский предложил создать в Киеве офис U-24 от ООН – он будет специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН создать в Киеве офис Организации - U-24. Он будет специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира.

Об этом он сообщил, выступая на заседании ООН, которое состоялось во вторник, 5 апреля, по вопросу резни в Буче под Киевом.

Президент рассказал о тех ужасах, которые произошли в Буче, и отметил, что россия – это страна-террорист, который хочет уничтожить другие нации. В связи с этим можно сделать вывод, что Совет Безопасности ООН неэффективный. Поэтому систему надо реформировать. В качестве площадки для реформ Президент предложил мирный Киев.

— Главное, что сегодня самое время трансформировать систему, режимом которой является ООН. В связи с этим мы просим созвать глобальную конференцию. И мы просим это сделать уже в мирном Киеве, для того, чтоб определиться, как будем реформировать глобальную систему безопасности. Как будем гарантировать несокрушимость общепризнанных границ и целостность государств. Как будем утверждать верховенство международного права, - сказал Владимир Зеленский.

Также Президент предложил открыть в Киеве офис, который, по примерам офисов ООН в Женеве и Найроби, будет специализироваться на превентивных мерах для поддержания мира.

— Украина готова дать площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности. Как офис в Женеве специализируется на правах человека. Как офис в Найроби – на защите окружающей среды. И офис в Киеве – офис U-24 может специализироваться на превентивных мерах для поддержания мира, - добавил Президент.

Напомним, в ходе своего выступления Владимир Зеленский заявил, что российская федерация превратила свое право вето в Совете безопасности ООН на право смерти. Москва сама подрывает архитектуру глобальной безопасности.