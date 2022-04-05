ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что сейчас решается судьба нашего народа и каждый украинец знает, за что воюет

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 6 апреля.

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