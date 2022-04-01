Мэр Бородянки рассказал, как оккупанты расстреливали безоружных мирных граждан, не давали разбирать завалы и эвакуировать людей

Мэр города Бородянка Киевской области Георгий Ерко рассказал, как российские оккупанты расстредивали безоружных мирных жителей.

Видео рассказала Ерко опубликовал Генштаб ВСУ.

Мэр напомнил, что Бородянка освобождена уже более 4 дней назад, однако город фактически уничтожен.

- Бородянка уничтожена почти полностью. Именно многоэтажные здания. В первые дни, когда проходили их колонны, они расстреливали мирных жителей, мирные дома. Несмотря на то, что никто не стреляли. Потому что в теробороне нашего села были только автоматы. Когда проходила колонна, по мирным жителям стреляли из автоматов. Погибли около 8 человек. Стреляли из БТРов, танков. К сожалению, первый авиаудар был совершен именно по нашему поселку. Были сброшены бомбы на 9-этажные здания и те люди, которые находились в подвалах, были заживо похоронены. Мы сразу пытались дважды подойти и откопать их. Была оглашена воздушная тревога. Потом снова пошла колонна. По машинам и людям, которые пытались откопать людей, открыли огонь. Мы обращались к ним (оккупантам) письменно, пытались раскапывать, но нам это не давали, - рассказал Ерко.

По словам мэра Бородянки, оккупанты не давали возможности создать «зеленые коридоры» для эвакуации жителей.

- Наш городок был оккупирован. Никаких «зеленых коридоров» для эвакуации жителей нам не давали. Первый «зеленый коридор», которого мы добились, длился не с 09:00 до 15:00, а один час и 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек с дома-интерната. В следующий раз мы также пытались эвакуировать людей, но были боевые действия. Только в третий раз мы смогли доехать до населенных пунктов и эвакуировать людей. Громкоговорителей не давали, ходить по улицам не давали. Связи в Бородянке не было уже около 10 дней. Как сообщить людям, что мы едем их спасать, мы не знали. Поэтому на свой страх и риск просто отправляли смельчаков, которые бежали по улице и кричали, что будет эвакуация, - добавил мэр.

По словам Ерко, сейчас в городе работает штаб, ведутся работы по разминированию.

- Есть уже один несчастный случай – человек, который пытался разминировать, подорвался. Старлинк будет подключать. Сейчас ведутся работы по выявлению мародеров, потому, к сожалению, много людей этим занимаются, - резюмировал он.

В то же время, как он рассказал ВВС, пропавшими без вести числится около 200 жителей города. По словам Ерко, они предположительно погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами.

Как известно, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что ситуация с жертвами среди гражданского населения в результате террора со стороны российских оккупантов в Бородянке наихудшая.